Nantes - Lens : 2 - 4 (victoire et qualification)

Le RC Lens se déplaçait à Nantes pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Ils reviennent avec la qualification recherchée et joueront les 16èmes de finale, où les clubs amateurs rejoindront le tirage au sort.

Le FC Nantes, "privé" de Raymond Domenech (en isolation suite à un test Covid positif - isolation peut-être politique puisque l'entraineur pourrait être rapidement limogé) avait ouvert la marque contre le cours du jeu par Bamba à la 24ème minute. Les lensois ont alors rapidement réagit et concrétisé leur domination en commençant par égaliser grâce à Corentin Jean (27ème) avant de prendre leur envol dix minutes avant la pause (Cheick Doucouré, d'une frappe à l'entrée de la surface à la 34ème minute puis par Jean à nouveau pour le doublé à la 38ème).

En seconde période, les lensois ont d'abord continué avec application, leur permettant d'enfoncer des nantais absents (4-1, 58ème par Kalimuendo). Le match a ensuite vu les canaris revenir face à des sang et or plus trop concernés et accumulant les déchets techniques (4-2, 62ème par Bamba à nouveau). Franck Haise fait alors entrer ses titulaires habituels (Kakuta, Fofana, Sotoca et Medina) en laissant les jeunes Pereira Da Costa et Sow sur le banc.

Le racing se qualifie dans une fin de match étriquée et jouera les 16èmes!

Buteurs lensois:



Corentin Jean (27ème, 38ème); Cheick Doucouré (34ème);

Arnaud Kalimuendo (58ème).