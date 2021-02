Nantes - Lens : Le groupe lensois pour la Coupe de France

Le RC Lens se déplace de nouveau à Nantes, cette fois-ci pour la Coupe de France, et ce quelques semaines après son match retour en Ligue 1.

Franck Haise a convoqué 20 joueurs avec peu de turnover. Kakuta revient dans le groupe. Farinez sera titulaire. Haïdara et Banza sont suspendus. Ansou Sow fait son apparition et remplace ce dernier, ainsi qu'Ignatius Ganago, en reprise. Il s'agit d'un jeune attaquant sénégalais ou ailier arrivé au club fin 2018.

RC Lens:



Leca, Farinez - Gradit, Fortes, Badé, Medina - Michelin, Clauss, Sylla, Boura - Cahuzac, Fofana, Kakuta, Doucouré, P. Da Costa, Mauricio - Sotoca, Kalimuendo, Jean, Sow.