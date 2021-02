Le rÃ©sumÃ© de la confrence de presse de Franck Haise avant la Coupe de France

Le RC Lens se déplace ce mercredi (14h45) à Nantes pour le retour de la Coupe de France. Franck Haise a donné sa conférence de presse d'avant-match.

Groupe

Ganago toujours indisponible. Kakuta "va nettement mieux" et sera présent dans le groupe. Deux suspendus: Haïdara et Banza.

Gardien

Wuilker Farinez sera titulaire.



F.H. : "Il est très à l'écoute. Il fait beaucoup d'efforts pour apprendre le français. Il a fait évoluer certainement points de son jeu. Il en a d'autres où il est extrêmement fort, notamment sur sa ligne.

La barrière de la langue est quand même importante. La communication et le commandement de sa défense sont importants.

On avait prévu de le faire jouer régulièrement avec la réserve, malheureusement avec l'arrêt des championnats de N2 ça n'a pas été possible."

Jeunes de l'équipe réserve

F.H. : "On peut citer Adrien Louveau (milieu défensif) qui s'entraine bien quand il vient avec nous. Ansou Sow qui a marqué les buts de la réserve en amical ce week-end, je le connait très bien aussi. Ils s'entrainent avec nous, ils pourraient être dans le groupe."

La Coupe de France

"On aura des objectifs jusqu'à la 38ème journée. La Coupe est un objectif aussi, on va la jouer à fond, mais on peut aussi bien sortir dès le premier match... On va essayer de faire le mieux possible."



L'adversaire

"Nantes a des préoccupations dans son championnat. En L1, on a réalisés deux matchs nuls contre eux, assez logiques. Cette fois-ci, il y aura au pire les pénalties pour se départager... "