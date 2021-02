Lens - Rennes : 0 - 0 (score final)

Le RC Lens reçevait ce soir le Stade Rennais, 5ème du championnat. Au terme d'une rencontre hachée et équilibrée, surtout en première période, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge de 0 - 0.

Le racing, qui s'est privé de Gaël Kakuta, continue à avancer. Son prochain match concernera la Coupe de France, à Nantes, mercredi, à... 14h45.

En première période, les rennais ont offert aux lensois une adversité plus âpre qu'habituellement connue. Le RC Lens regrettera surtout une triple occasion dès la 5ème minute. Les rennais eux, ne se sont guère montrés mieux inspirés offensivement, et se sont surtout montrés dangereux via Benjamin Bourigeaud sur coup de pieds arrêtés, et par Guirassy.

Au retour des vestiaires, ce sont les rennais qui ont appuyé leur emprise sur le match. La fin de match aura été plus en faveur des lensois, sans pour autant trouver la faille. Le racing prends un bon point face à un Stade Rennais qui devrait rester européen à l'issue de la saison.

Les lensois récupèrent temporairement la 6ème place, devant Metz, qui joue demain à Saint-Etienne.