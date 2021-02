Lens - Marseille : Les notes MadeInLens

Les lensois ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande détermination pour ne pas perdre à Bollaert-Delelis (2-2).

Après avoir semblait-il lâché le match en toute fin de première période en encaissant deux buts et en rentrant aux vestiaires avec le score frustrant de 2 buts à 0, ils se sont repris à la faveur d'un changement tactique opéré par Franck Haise (et résolument offensif). Au point de regretter une victoire qui aurait été méritée.

LECA (6) : Il réponds présent en première période, car, malgré la domination lensoise, l'OM réussit à contrer et à placer plusieurs tirs. Il n'a pas beaucoup mieux à faire sur les deux buts.



MICHELIN (3) : Il a essayé d'endiguer les offensives marseillaise mais a commis plusieurs erreurs et a toujours été à la limite de la rupture. Fait donc les frais du changement tatcique opéré par son coach à la mi-temps.



FORTES (4) : Pas en mesure d'empêcher l'ouverture du score de Milik, et a semblé plus à l'aise en seconde période dans la défense à quatre. Remplacé en fin de match par Badé.



MEDINA (7) : Il a souffert face à Milik mais il a compensé par son agressivité. Comme toute l'équipe sa prestation a été mieux maitrisée en seconde période, avec le but égalisateur à la clef.



CLAUSS (7) : Encore une fois il a parfaitement rempli son rôle de piston en tenant son couloir droit. Il est à l'origine du but égalisateur avec un centre pour Medina. Beacuoup de courses qui sont autant de solutions offertes au porteur du ballon.



HAIDARA (5) : Moi actif que son homologue à droite, il a souffert face à Thauvin, notamment sur l'ouverture du score.



DOUCOURE (6) : Un peu moins en vue que contre Montpellier, mais il a été celui qui faisait le travail de l'ombre hier.



FOFANA (8) : Il a été omniprésent au milieu de terrain, avec des prises de balles immédiatement dangereuses, comme nous le réclamions. Lui manque encore, ou à ses offensifs, l'efficacité pour réaliser un match parfait. Un peu injustement averti pour simulation.



KAKUTA (6) : Il s'est retrouvé bloqué en première période par le plan marseillais. En seconde, il était moins esseulé dans l'axe. Remplacé par Mauricio.



SOTOCA (7) : Beaucoup d'activité comme à son habitude, et un but dès la reprise. Dommage qu'il rate l'ouverture du score en tirant au premier poteau à la 22ème minute, auquel cas il aurait probablement réalisé un grand match.



BANZA (5) : Hormis sa belle déviation pour Sotoca, il n'a pas réussi grand chose, à l'image d'un ballon éloigné du but adverse après un corner. Remplacé par Corentin Jean.



KALIMUENDO (6) : A joué la seconde période où il a apporté beaucoup de vitesse et favorisé la réaction rapide de l'équipe.