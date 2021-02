Lens - Marseille : 2 - 2 (score final)

Le RC Lens n'aura pas eu le résultat espéré face à un Olympique de Marseille qui a sû se mettre au niveau de son adversaire en terme d'engagement malgré sa crise. Les lensois ont fait preuve d'abnégation en accrochant le match nul après avoir été menés 2-0 à la pause.

Le racing a cependant commencé par dominer son adversaire, malgré les quelques occasions laissées aux olympiens et qui ont mis Jean-Louis Leca à contribution. C'est surtout Florian Sotoca qui a manqué l'ouverture du score, choisissant le premier poteau au lieu d'enrouler son tir. C'est par la suite Steeve Mandanda qui a dû s'employer sur une belle reprise de Jonathan Clauss.

Le match a en fin de première période tourné en faveur des olympiens d'abord sur une action individuelle de Florian Thauvin, qui résiste à Massadio Haïdara et Steven Fortès (37ème). Injustement menés, les lensois ne retrouvent pas le fil et encaissent un second but par la recrue Milik juste avant la mi-temps (45+1).

A la pause, Franck Haise change son sytème en faisant entrer Kalimuendo pour sortir Michelin. Réaction immédiate avec un travail Kalimuendo-Banza-Sotoca qui conclu dans la surface et réduit le score (1-2, 47ème).

Sans relâcher leur pression, les lensois multiplient les offensives dans l'axe du terrain. L'égalisation intervient après 61 minutes de jeu, par Facundo Medina, en position d'avant-centre, qui reprends un centre de J. Clauss (2-2).

Le rythme est ensuite un peu retombé, malgré d'autres tentatives sang et or. Simon Banza enlève la ballon à Kalimuendo et Medina (71ème). Seko Fofana aurait pû être le héros de la soirée sur une frappe puissante (81ème).





Buteur(s) lensois :



F. Sotoca (47ème); F. Medina (61ème);