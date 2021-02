Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant l'OM

Maintien peut-être déjà en poche, le racing enchaîne après sa belle victoire à Montpellier samedi (2-1), avec la réception de l'OM. Déjà en crise lors du match aller, repoussé et joué seulement le 20 janvier dernier, le club phocéen arrive en victime de choix pour que le RC Lens conforte sa belle place au classement (7ème).

L'entraineur artésien Franck Haise a donné sa traditionnelle conférence d'avant-match ce jeudi midi. En voici les points à retenir.

Groupe

Pas de suspendu, retour donc de Gradit. Kalimuendo touché mais incertain. Ganago encore blessé mais absent mercredi.

Cheick Traoré a repris avec la réserve (amical contre le PFC 2).



Dernier jour de mercato

F.H. : "Les joueurs souhaitant partir et ceux qui souhaitaient du temps de jeu ont pû trouver un autre club. Et pour Lens, chaque économie est importante. Il n'y a a priori rien d'autre dans les tuyaux."



Marseille

F.H. : "Il est évident que les événements là-bas vont trop loin. Il ne faut pas généraliser, c'est seulement une frange du public marseillais, mais ça va trop loin."

"On vient d'avoir des victoires à l'extérieur notamment à Marseille, mais ça ne veut rien dire, c'est le terrain qui décide."

"Les présents et absents seront différents de leur côté. On aimerait chercher à reproduire deux fois la seconde mi-temps réalisée au vélodrome."



Buts en dehors de la surface

"Face aux blocs bas c'est une des armes. Mais cela demande de la confiance."



Statut

"Je préfère rappeler que l'on est toujours un promu. Les joueurs évoluaient en Ligue 2. Je suis un coach novice en L1. Le cluba passé 10 ans en seconde division...

Ce que l'on fait est très très bien, mais il faut tempérer les choses."



Beaucoup de victoires à l'extérieur, sans public

"Je n'ai pas de statistiques sur une longue durée, mais il m'est évident que c'est un facteur. Peut-être qu'on aurait gagné plus à domicile avec notre public, mais peut-être qu'on l'aurait moins fait à l'extérieur."



Baissé de salaire générale

"Il y a eu une discussion sur ce que l'on pouvait faire dans le secteur sportif. Ensuite ça a été mis noir sur blanc puis bien sûr la même chose s'ets passée dans les autres secteurs."



Maintien assuré?

"Le maintien n'est pas encore assurée mais on s'en rapproche. On va d'abord aller à la barre des 40 points. J'espère qu'on en prendra plus. Ensuite on verra le prochain objectif!"