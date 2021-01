Montpellier - Lens : Les notes MadeInLens

Le RC Lens a d'ors-et-déjà effectué l'une des bonnes opérations de la journée en s'imposant à Montpellier, 2 buts à 1. Deux buts qui sont venus récompenser deux périodes fortes des lensois, même si la fin de match a été nettement moins maitrisée. Qu'importe, le bilan du mois de janvier tombe finalement dans le positif, avec un maintien déjà probablement acquis. Voici les notes MadeInLens de la rencontre.

LECA (8) : Peu mis à contribution en première période, tout du moins jusqu'à une magnifique manchette à la 43ème minute qui permet à son équipe de conserver son avantage en rentrant aux vestiaires.

En seconde période, son match devient plus intense et il réponds encore présent. Ne peut rien sur le but acrobatique de Wahi.



MICHELIN (7) : Titularisé dans l'axe, il a effectué une bonne partie à ce poste. Quelques débordements, réflexes de son poste de latéral.



FORTES (5) : Il a effectué un match assez neutre mais pas exempt d'erreurs, comme une passe en retrait mal ajustée pour Leca. Battu sur le but de Wahi.



MEDINA (5) : Il a encore commis plusieurs erreurs techniques, qui n'ont fort heureusement pas été sanctionnées. Doit pouvoir faire mieux.



CLAUSS (6) : Un peu moins présent sur son côté droit qu'à l'accoutumée, il a d'ailleurs été remplacé par Badé, de retour de blessure, Michelin reprenant son poste originel.



HAIDARA (5) : Le jeu plus axial hier ne lui a pas permis de se montrer non plus. A commis pas mal de fautes et a été averti en fin de match.



DOUCOURE (7.5) : L'un des hommes du match. Il a cette fois-ci connu la réussite sur une de ses frappes de loin (la première en fait) ce qui rends le match plus facile à son équipe.

Son travail au milieu a été précieux et propre, tout en permettant à son co-équipier Séko Fofana de s'exprimer. Gâche cependant une balle de break en fin de match avec un nouveau tir lointain où il avait mieux à faire.



FOFANA (7) : Son duo avec Cheick Doucouré a parfaitement fonctionné. Beaucoup de qualité dans ses ballons gagnés, mais on aurait aimé aussi le voir les rendre plus dangereux.



KAKUTA (6) : Un match à deux vitesses où il a pû briller en inscrivant le second but d'une jolie frappe lointaine (certes contrée). Il a manqué à son équipe une fois sorti du terrain, peut-être un peu trop prématurément cette fois-ci (72ème,remplacé par Mauricio).



SOTOCA (6) : De beaux replis défensifs mais il a eu peu de possibilités de s'exprimer devant.



BANZA (5) : De bonnes périodes correpondants aux temps forts de l'équipe. Pas efficace néanmoins durant celles-ci. Averti à l'heure de jeu, il disparait ensuite. Remplacé par Kalimuendo à la 72ème minute.