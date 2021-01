Montpellier - Lens : 1 - 2 (score final)

Le RC Lens se déplaçait à Montpellier aujourd'hui à 17h00; Le racing revient avec les trois points de la victoire en poche.

En première période, ce sont les lensois qui ont le mieux commencé la partie. Cheick Doucouré a repris victorieusement dès la 7ème minute depuis l'entrée de la surface un ballon qui lui était revenu dans les pieds suite à un corner. Une belle frappe qui vient se loger dans le soupirail droit du gardien montpelliérain. Par la suite, les coéquipiers de Vitorino Hilton ont repris la possession du ballon, en se montrant dangereux principalement sur coup de pieds arrêtés.



Au retour des vestiares, nos lensois ont à nouveau montré plus de volonté dans le jeu. Avec à la clef, un but magnifique sur une frappe certes contrée de Gaël Kakuta, encore, parti dans une chevauchée plein axe.

A la 78ème minute, Wahi a réduit le score pour Montpellier d'une reprise acrobatique aux 6 mètres. De quoi voir des lensois douter dans une fin de match où ils auront perdu le fil du jeu. Las, les lensois tenaient leur victoire bien que finalement étriquée!



Avec 34 points et une 6ème place au classement ce soir, le maintien est probablement acquis pour le RC Lens!

Buteur(s) lensois:



Cheick Doucouré (7ème);

Gaël Kakuta (67ème).