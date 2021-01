Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant Montpellier

Le racing doit une nouvelle fois se relancer après une défaite à domicile, contre Nice (0-1). Le déplacement à Montpellier, samedi à 17h00 (retransmission sur Téléfoot), s'avère par avance périlleux, même si les montpelliérains reviennent de Paris avec une lourde défaite, 4-0.

L'entraineur artésien Franck Haise a donné sa traditionnelle conférence d'avant-match ce jeudi midi. En voici les points à retenir.

Groupe

Badé et Jean ont repris et seront disponibles pour le déplacement. Gradit est suspendu.

Efficacité

F.H. : "On a pas subit beaucoup d'occasions ces derniers matchs. Malgré cela, surtout contre Nice, on n'a pas assez varié notre jeu offensif, c'est surtout ça qui pêche."

"On a été solides mais d'un autre côté on doit se créer beaucoup plus d'occasions. On doit renforcer les points positifs mais corriger ce qui n'a pas été."

Arnaud Kalimuendo

F.H. : "J'ai fait le choix de ne pas le faire débuter. Il y a d'autres attaquants qui marchent bien. Je ne suis pas inquiet pour son efficacité. Il aura l'occasion de marquer des buts!"

(Sur son envie potentielle de l'avoir et de sa réussite au-delà de cette saison) : "J'ai mon avis depuis très longtemps... (rires)"

Evolution en tant que coach

F.H. : "Je me remet tout le temps en question. J'ai évolué, aujourd'hui je prends beaucoup plus de recul. Je me repose sur les compétences de mon staff, et choisit mes moments pour intervenir".

Un bloc à Montpellier?

F.H. : "Je ne suis pas sûr de la manière dont ils vont jouer. Mais quand on joue des blocs compacts en L1, rappelons que notre groupe qui joue vient de Ligue 2 à 70, 75%, etsans avoir été hyper supérieurs en L1 l'an dernier.

Je trouve que ce que font les joueurs est déjà pas mal (comme à Marseille). Même si on réussit pas tout, c'est pas mal. Ca reste un axe de progrès collectifs sur le plan des déplacements et technique".