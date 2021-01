Lens - Nice : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Nice, où les lensois ont dû concéder une nouvelle défaite (1-0) à domicile. Manquant de fraicheur face à des niçois évoluant bas, une nouvelle fois les lensois sont restés sans solution.

Leca (5) : Il a eu peu à s'employer mais doit concéder ce but de la défaite. Jamais le profil d'une bonne soirée.

Gradit (6) : N'a pû, comme ses coéquipiers, répéter sa bonne prestation de mercredi.

Fortes (6) : Lui a réussi a maintenir le cap de ses derniers matchs.

Medina (4) : L'argentin a été hors de propos une bonne partie de la rencontre. S'est un peu repris en 2ème période, heureusement.

Boura (4) : Un match compliqué pour le jeune piston. Il se fait éliminer par Atal ce qui conduit au but niçois.

Michelin (6) : Peut-être le meilleur lensois hier malgré beaucoup de déchet dans la denrière passe. Ce qui tends à prouver que le racing manquait de fraicheur.

Cahuzac (5) : Le capitaine a montré un peu de nervosité, symptomatique de ce match. Averti à l'heure de jeu.

Doucouré (6) : Beaucoup d'activité au milieu de terrain sans pouvoir faire de différence. Remplacé par Fofana, auteur d'une excellente entrée.

Kakuta (4) : Certainement son plus mauvais match sous les couleurs sang et or. Il n'a pû trouver la faille pour contourner le dispositif niçois. Remplacé dès l'heure de jeu quand son coach a décidé de réorganiser son équipe.

Sotoca (5) : Il a gardé son activité habituelle en redescendant bas aider son équipe. Son apport offensif a été moindre. Remplacé à l'heure de jeu par Banza.

Ganago (5) : Aurait pû se voir attribuer un pénalty, mais a dû se contenter de peu de ballons intéressants. N'a toujours pas retrouvé la confiance du début de saison.