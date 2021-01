Lens - Nice : 0 - 1 (score final)

Le RC Lens recevait l'OGC Nice en cette fin d'apès-midi. Le racing n'y arrive décidémment pas lors de cette phase retour, avec un score final de 1 à 0 pour Nice et une nouvelle défaite à domicile.

Après une première période terne, les lensois se sont une nouvelle fois fait surprendre au retour des vestiaires par Atal (49ème), qui repique sur son côté avant de battre Leca d'un tir dans le petit filet opposé.

Comme souvent à domicile, le racing a ensuite été confronté à une défense regroupée et malgré quelques tentatives et de nombreux changements d'hommes, et de tactique par Franck Haise, n'a pû revenir dans le match. Prochaine rencontre samedi, à Montpellier.