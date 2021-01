Lens - Nice : La composition du RC Lens

Le RC Lens enchaine avec un troisième match d'affilée en une semaine. Voici quels seront les onze titulaires retenus par Franck Haise au coup d'envoi de cette rencontre. Celui-ci sera donné à 17h00, avec une retransmission sur Téléfoot. Badé et Jean sont encore blessés et ne font pa spartie du groupe.

La composition a été publiée par S. Charley de France Bleu Nord et devrait être confirmée par la publication officielle du club dans quelques minutes!

RC Lens:



Leca - Gradit, Fortes, Medina - Michelin, Boura - Cahuzac, Doucouré, Kakuta - Ganago, Sotoca.