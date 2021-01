Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Nice

A peine revenu de Marseille, le RC Lens reçoit samedi à 17h00 l'OGC Nice. Premiers adversaires de la saison au mois d'août dernier, le racing avait enregistré une défaite imméritée dûe à deux exploits individuels d'Amine Gouiri.

Cette fois-ci, et à l'instar de l'OM et de Nantes dernièrement, c'est un club couvant une crise et positionné à la 14ème place du championnat qui s'apprête à se relancer sur la pelouse de Bollaert-Delelis. En cas de victoire, le maintien sera probablement considéré comme acquis, sauf improbables et conséquents retournements de situations.

Voici les points à retenir de la conférence de presse de Franck Haise avant le match:

Effectif



Dû au report du retour de Marseille en avion à cause du vent, pas de point sur les états de fatigue. La récupération a été impactée.

Le groupe attendu est disponible. Pas de suspendus. Jean et Badé sont toujours blessés.



Enchainer après une très bonne deuxième mi-temps contre l'OM



F.H. : "La seconde mi-temps j'ai vu d'excellentes choses. Même en première, on n'était pas loins d'ouvrir le score. Continuons à progresser. Mais dans le jeu en seconde mi-temps il y avait d'excellentes choses."

"Nice a eu le temps de se préparer. Nous on a eu une récupération à 2 et 3 jours. Avec le voyage à chaque fois. Tout ça est à prendre en compte dans le turnover. J'ai fait 3 changements contre Marseille, il y en aura peut-être plus samedi."



Match samedi



F.H. : "On ne nous as pas demandé si on préférait jouer dimanche. Mais ça nous aurait permis de faire une vraie séance, pas juste un décrassage et les soins.

On a un peu moins de moyens de juger les états de forme. Mais on s'adapte."



Ignatius Ganago contre son ancien club



F.H. : "Je dit plutôt dans ces cas-là aux joueurs, l'empreinte à mettre sur le match est collective, il ne faut pas chercher à briller coûte que coûte".