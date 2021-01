OM - Lens: 0 - 1 (score final, victoire)

Le RC Lens affrontait l'Olympique de Marseille ce soir, en match en retard de la 9ème journée de championnat, et accesoirement dernier match de la phase aller. Les lensois reviennent avec les trois points de la victoire, et une 7ème place en championnat, à un point de leurs adversaires du jour.

Après une première période terne, mais maitrisée par les lensois, ces derniers sont revenus des vestiaires avec plus d'intentions offensives. Face à des olympiens en doute, ils n'ont pas attendu longtemps avant de concrétiser leur nouvelle domination.

Le coach Franck Haise peut se féliciter de ses choix de titulaires: Massadio Haïdara, pour la première fois depuis longtemps dans le rôle de piston gauche, centre pour Simon Banza, titulaire surprise, qui marque de la tête.



Malgré d'autres tentatives lensoises, les changements de part et d'autre, et un coup-franc de Dimitri Payet, le score en restera là. C'est une nouvelle victoire de prestige pour Lens face au vice-champion en titre malgré la méforme marseillaise actuelle. L'objectif maintien ne se situe désormais plus qu'à une dizaine de points!

Buteur(s) lensois:



Simon Banza (59ème, centre de Massadio Haïdara);