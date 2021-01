Nantes - Lens: 1 - 1 (score final)

Le RC Lens se déplaçait à Nantes pour le compte de la 20ème journée de Ligue, la première de la phase retour. Avec un match nul un but partout, le racing enregistre son premier point en championnat en 2021.

Dominant dans la possession, le racing s'est procuré plusieurs occasions en première période. Jonathan Clauss a acquis un pénalty à la 31ème minute, pénalty non transformé par Gaël Kakuta qui envoie le ballon au-dessus de la barre. Un tournant du match, puisque dans l'action suivante, c'est le FC Nantes qui acquiert un autre pénalty, pour un tacle à retardement de Jonathan Gradit. Louza ne rate pas lui l'occasion, 1 à 0 pour les canaris.



La seconde période n'a guère changée de physionomie, avec des lensois globalement plus entrepenants. Après un changement de tactique résolument offensif avec les entrées de Kalimuendo, Banza, et Mauricio, le RCL égalise enfin à la 81ème minute par Kakuta, à la réception d'un corner tiré par Tony Mauricio.

Les lensois repartent de la Beaujoire avec le point du nul, et reprennent leur marche en championnat avec toujours une 9ème place provisoire.

Buteur(s) lensois:

G. Kakuta (81ème).