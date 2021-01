Nantes - Lens: Le groupe lensois

Le RC Lens se déplace dimanche à Nantes, en difficulté cette saison et qui vient de changer de coach avec la nomination de Raymond Domenech il y a quelque semaines. Le coup d'envoi sera donné à 15h00, avec une retransmission sur Téléfoot. Badé et Jean sont forfaits. Mauricio et Medina sont de retour. David Pereira Da Costa revient une nouvelle fois dans le groupe.

RC Lens:



Leca, Farinez - Medina, Gradit, Fortes - Michelin, Haïdara, Clauss, Sylla, Boura - Cahuzac, Fofana, Kakuta, Doucouré, P. Da Costa, Mauricio - Ganago, Sotoca, Kalimuendo, Banza.