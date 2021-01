Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Nantes

Avant de partir pour Nantes, Franck Haise a donné sa traditionelle conférence de presse d'avant-match. Une large revue d'effectif a été nécessaire avec certains absents imprévus.

La rencontre aura lieu dimanche à partir de 15h00 et sera retransmise, pour l'une des dernières fois, sur la chaîne Téléfoot.

Loïc Badé forfait



Comme annoncé depuis ce matin, Loïc Badé sera forfait (entorse de la cheville contractée en 1ère mi-temps face à Strasbourg) et ce pour peut-être jusqu'à trois matchs.

Corentin Jean blessé musculairement et absent pour la semaine.



Medina lui a repris, et sera apte pour être dans le groupe.

Travail défensif décevant contre Strasbourg



F.H. : "C'est à moi aussi de remettre les choses en place, de travailler sur les points qui nous ont coûté, c'est d'ailleurs ce que l'ont a fait cette semaine."

Rythme en championnat



F.H. : "On a peut-être un peu surperformé dans les 9 premiers matchs. Les 9 suivants, on est plus dans le rythme d'un promu. On a perdu deux matchs, mais il n'y a pas le feu et on reste confiants."

"J'aurais préféré faire match nul contre Strasbourg, pour avancer, et surtout qu'un adversaire direct reste à distance."

Match aller et changement d'entraineur à Nantes



F.H. : "Le match aller est récent mais a essentiellement analysé les deux derniers matchs de Nantes."

Badé



F.H. : "A 20 ans il a encore des axes de progression. Il a pris une grande place mais c'est la place qu'il mérite de prendre."

Medina et Farinez



F.H. : "Facundo Medina travaille aussi sa communication, il pourrait prendre sa place dans l'axe."

"Pour la langue les deux joueurs comprennent de mieux en mieux. Wuilker a un peu d'avance! Mais dans le staff on maitrise aussi un peu l'espagnol. J'évite néanmoins, car je veux qu'ils parlent français!"