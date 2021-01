Lens - Strasbourg: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Strasbourg, où les lensois ont dû concéder une défaite (1-0) face à une solide équipe de Strasbourg. Incapables de percer efficacement le bloc strasbourgeois, le racing doit s'incliner sur un but d'Habib Diallo.

Leca (7) : Il ne peut rien sur le but de Diallo. Il maintient son équipe à flot à quelques reprises pour pouvoir croire à l'égalisation jusqu'au bout, sans résultat.

Gradit (7) : Il a été le premier relanceur sur de nombreuses actions, surtout en seconde période.

Badé (4) : Fautif sur le but strasbourgeois, on l'a connu mieux en jambe. Remplacé par Doucouré lorsque Franck Haise a joué son va-tout en fin de match.

Haïdara (4) : Lui aussi n'aura pas couvert son côté sur le but de la défaite.

Michelin (6) : Peu en vue en première période, il l'a été beaucoup plus en seconde (il a quand même inscrit un but, hors-jeu, dés le début du match). Remplacé par Clauss.

Sylla (6.5) : Il s'est beaucoup montré à l'offensive et a même tenté plus qu'à l'accoutumée. Aurait pû égaliser sur une grosse frappe en fin de match. Manque donc toujours de justesse dans ses derniers gestes.

Cahuzac (6) : Un match soigné mais où il écope d'un carton jaune juste après la reprise. Remplacé par Banza.

Fofana (5) : A semblé un peu en retard dans ses interventions, et pas assez incisif dans ses prises de balles. On attends plus de lui.

Kakuta (5) : Il n'a pas eu ni la place ni le temps de se dégager du marquage strasbourgeois. L'efficacité offensive lensoise s'en ai ressentie.

Kalimuendo (5) : Ses prises de balles restent intéressantes, mais il a manqué de solutions et a ainsi ralentit le rythme. Dans ce match, on attendait son exploit individuel.

Sotoca (7) : Il a essayé comme à l'accoutumée de mettre l'impact et s'est imposé dans les airs. Mais il a surtout eu la balle d'égalisation avant la mi-temps, battu par un arrêt réflexe de Kawashima. Supplée par Corentin Jean.