Lens - Strasbourg: 0 - 1 (score final)

Le RC Lens a effectué une mauvaise opération ce soir dans le brouillard de Bollaert-Delelis, en concédant une nouvelle défaite à domicile face à Strasbourg, 1 but à zéro.

Habib Diallo a ouvert la marque (21ème) pour Strasbourg suite à une erreur de marquage impliquant la moitié gauche de la défense lensoise. Malgré cela et une lente mise en route, le RC Lens a dominé la première période mais s'est procuré peu d'occasions. La plus nette est venue de Florian Sotoca qui aurait pû égaliser en exploitant au premier poteau un ballon lui revenant de manière heureuse, mais le gardien japonais Eiji Kawashima a fermé de belle manière son côté.



En seconde période, les lensois sont revenus avec de meilleures intentions, sans pour autant être en mesure de concrétiser leur domination, face à un bloc strasbourgeois très difficile à contourner.



Le RC Lens stagne en ce début d'année à 27 points en championnat, mais reste dans la première partie du tableau (9ème). Barragiste, Nantes pointe à 10 unités derrière, et sera le prochain adversaire des lensois, dimanche prochain.