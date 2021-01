Lyon - Lens: 3 - 2 (score final)

Pour ce premier match de l'année 2021, le RC Lens n'a pas pû ramener de résultat positif de son déplacement chez le leader lyonnais. Le racing s'incline 3 buts à 1 dans un match où il n'a pas démérité.

La première période, certes dominée par l'OL, était relativement équilibrée. Le racing a eu ses temps forts, mais a dû s'incliner sur une séquence lyonnaise composée en une touche de balles et se terminant par un but de Memphis Depay (39ème).



Dès le début de la seconde période, Steven Fortes a marqué contre son camp, se trouvant dans les 6 mètres et sur la trajectoire d'un ballon boxé par Jean-Louis Leca (46ème). Quelque minutes plus tard, ce dernier concède un pénalty sur une sortie, pénalty transformé par Depay (52ème).

Florian Sotoca a alors pû réduire le score sur un contre mené par Gaël Kakuta (3-1, 56ème).

Cheick Doucouré a relancé les espoirs lensois à la 89ème minute, sur une frappe puissante à l'entrée de la surface après un travail de Kalimuendo. Hélas, trop tard pour le RC Lens qui n'aura pû égaliser dans les trois minutes d'arrêt de jeu. Au classement, Lens est 8ème, et Lyon consolide sa place de leader.

Buteur(s) lensois:



F. Sotoca (56ème); C. Doucouré (89ème).