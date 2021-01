Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Lyon-Lens

Franck Haise est apparu pour la première fois de l'année en conférence de presse, avant le match Lyon - Lens, prévu mercredi à 21h00 (retransmission sur Canal+ Sports). La phase aller du championnat continue, puisqu'il s'agira ici de la 18ème journée. Les lyonnais sont actuels leaders de L1.

Etat des troupes



F.H. : "Le reprise s'est bien passée. On a repris le 1er janvier, avec 4 bonnes séances et le programme d'entretien qui a bien été suivi par les joueurs."

"Mauricio, Medina reviennent à l'entrainement après quelques gênes".

Charles Boli est prêté au Paris FC (Ligue 2).



Lyon



"On y va avec des doutes car ils méritent d'être en haut. Ils font partie des très gros et ils sont leaders de ce groupe-là."

"Les affronter à ce moment-là, après la reprise, ne sera pas un avantage. Ils ont eu autant que nous le temps de préparer le match."



Objectif maintien



"Je souhaite que l'on continue à produire du jeu, avec de l'intensité. Une fois que l'on aura acquis notre objectif, on décidera ce que l'on voudra faire plus tard.

Il faut d'abord rester dans la dynamique, et ce n'est pas si simple."



Ganago



"Son retour a été logiquement difficile et attendu après avoir eu une grosse entorse de 6 semaines. Depuis notre retour, il est en grande forme! C'est une bonne nouvelle pour l'équipe."