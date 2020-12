Lens - Brest: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Brest, qui a vu les lensois s'imposer en prmeière période pour le denrier match de l'année. Le racing peut être fier de son parcours à la mi-saison (ou quasiment). Avec 27 points, le maintien est en bonne voie.

Leca (6) : Il a fait le job en seconde période où il a été bien plus sollicité. Blessé en fin de match, il a été remplacé par Farinez, qui a effectué une belle entrée malgré un pénalty encaissé, mais sur lequel il touche le ballon.



Gradit (6) : Dans la lignée de ses bonnes dernières performances, il a livré un match propre.



Badé (7) : Gros match de celui qui se sera imposé comme le boss de la défense à trois de Franck Haise.



Fortes (5) : Moins à l'aise que ses co-équipiers, il a tout de même répondu présent.



Boura (7) : Titualrisé pour la première fois en de longues semaines, le jeune latéral a montré qu'il pouvait faire partie intégrante de la rotation à gauche. Remplacé par Haïdara qui a retrouvé le flanc pour quelque minutes.



Michelin (5) : Moins incisif hier soir que ce que l'on aurait pû attendre de lui. Devra montrer plus de progrès pour regagner des points sur Jonathan Clauss.



Cahuzac (7) : Le capitaine a montré l'exemple dans un système modifié, où il a beaucoup donné de lui-même. Crucial, mais tout de même remplacé par Doucouré pour apporter du sang neuf.



Fofana (6) : On aurait attendu de lui un peu plus dans ce milieu de terrain revu mais il a quand même fournit une prestation convaincante. Vers une très bonne deuxième partie de saison?



Kalimuendo (8) : Buteur, il provoque aussi le pénalty du 2-0. L'attaquant ce sera montré décisif à quasiment chacune de ses apparitions jusqu'ici. Mérite sa titularisation. Remplacé par Kakuta pour revenir au systtème habituel et conserver le score.



Sotoca (7) : A été le liant attendu dans un système où il a joué le pivot. Son but sur pénalty lui permet de retrouver de l'efficacité.



Banza (6) : Il a pû s'exprimer dans cette attaque à trois. Mais lui manque l'efficacité qui faisait de lui le "super-sub". Remplacé par Ganago.