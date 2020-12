La confÃ©rence de presse de F. Haise avant Lens-Brest

Dernier match de l'année civile, Lens recevra Brest mardi à 19h00 (dernier match sur la chaîne Téléfoot!). Franck Haise a donné sa traditionelle conférence de presse d'avant-match.

Infirmerie

Kakuta touché à la cheville et fatigue musculaire, est incertain, tout comme Haïdara (fatigue musculaire).

Medina (genou) et Cheick Traoré (reprise) indisponibles.



Choix du groupe

F.H. : "On verra qui sera apte et le plus frais pour faire partie du groupe; On fera le point avec le staff."



Défaite à Metz

"On a fait un match ni excellent ni mauvais. Il nous manquait trop de choses pour espérer mieux. A un moment avec les entrées on aurait pû égaliser, mais la victoire de Metz est dans l'ensemle logique."



Brest

"J'aimerais que l'on termine cette belle année pour le RC Lens de la plus belle des manières. On va tout faire pour bien la terminer. Face à des blocs bas il faudra que l'on y mette du coeur et de l'intelligence.

Brest peut être très compacte. Sans renier nos principes, il faudra s'adapter pour contourner ce bloc. On doit être capable de proposer différentes animations. Après, le système dépendra aussi de la présence ou non de Kakuta."



Voeux mercato

"Je suis très content de mon groupe. Je n'ai pas particulièrement d'envie niveau mercato. Ce sera plutôt certains joueurs qui souhaiteront partir trouver du temps de jeu ailleurs."

Après Brest, la reprise est prévue pour le 30 ou 31 décembre. Le RC Lens commencera 2021 avec un déplacement à Lyon, le match déjà reporté contre l'OM étant de nouveau reprogrammé.