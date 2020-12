La confÃ©rence de presse de F. Haise avant Metz-Lens

Franck Haise a donné la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Il reste peu de rencontre en 2020 et le racing continue sa série de matchs rapprochés, avec un déplacement à Metz samedi, 17h00 (Téléfoot).

Groupe

Tout le monde est disponible (sauf Cheick Traoré). Les titulaires de Monaco ont travaillé leur récupération. Les autres ont travaillé normalement.



L'adversaire, Metz

F.H. : "Ils savent fermer le jeu, ce ne sera pas pareil. Ils ont de la qualité et de la taille. Il faudra faire attention. Contre Monaco on a souffert sur les coups de pieds arrêtés."

"Après Monaco ils seront certainement vigilants, on va pas probablement pas marquer après 35 secondes de jeu!"



Economiser les joueurs

F.H. : "C'est sûr que le scénario de mercredi m'a permis de sortir et d'économiser des joueurs en vue du match contre Metz."



La Coupe de France

F.H. : "J'avais l'idée de jouer la Coupe à fond, avant la nouvelle formule, et étant donné le groupe dont je dispose. Je trouve cette réforme intelligente et intéressante. Ce sera un avantage pour les clubs amateurs."

"On est des compétiteurs avec 2 compétitions à jouer. Maintien en vue ou pas, on va la jouer."



Alternatives tactiques

F.H. : "On peut avoir une seule pointe basse avec un pivot. On travaille ses alternatives là. Il faut pouvoir surprendre l'adversaire. Comme chaque entraineur on cherche à rajouter quelques options au système de base pour pimenter les matchs."