Monaco - Lens: 0 - 3 (score final)

Les lensois ont réussi un match parfait ce mercredi soir en terre monégasque: Grâce à une première période où tout a tourné dans leur sens, ils ont acquis une victoire éclatante sur le Rocher.

Issiaga Sylla a ouvert le score après seulement 34 secondes de jeu, sur un débordement de Clément Michelin. On notera alors le surnombre de lensois dans la surface en cette prmeière minute de jeu!

Les monégasques auraient pû avoir l'occasion d'égaliser, mais un pénalty qui leur avait été sifflé a ensuite été annulé par la VAR. Disasi a ensuite été expulsé pour une faute sur Ganago, en position de dernier défenseur. Le racing a alors accéléré pour marquer par deux fois, par Banza (34ème) puis Kakuta (39ème), à l'issue d'un contre initié et conclu par le meneur de jeu.



En seconde période, l'intensité du match est, de manière prévisible, considérablement retombée, entre des monégasques concentrés sur leurs tâches défensives, et des lensois imposant un rythme très lent balle au pied.



Qu'importe, cette victoire de prestige permet au RC Lens de passer devant son adversaire au classement, avec désormais 24 points et une 6ème place.

Buteurs lensois:

I. Sylla (1ère);

S. Banza (34ème);

G. Kakuta (39ème);