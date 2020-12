Monaco - Lens: La composition probable du RC Lens

Le RC Lens se déplace à Monaco ce soir (21h00, Canal+ Sport) pour y affronter le club de la Principauté. Franck Haise devra avant tout faire sans Loïc Badé, suspendu. Pour le remplacer, Steven Fortes devrait revenir en défense centrale. Au milieu, Cheick Doucouré est préssenti pour prendre le relai de Y. Cahuzac. Enfin, le coach pourrait jouer une carte en associant Ganago et Kalimuendo pour une efficacité maximale, et économiser Florian Sotoca avant des matchs rapprochés face à des concurrents plus directs.



RC Lens:



Leca - Gradit, Fortes, Haïdara - Michelin, Sylla - Doucouré, Fofana, Kakuta - Ganago, Kalimuendo.