Monaco - Lens: Le groupe lensois

Le RC Lens se déplace à Monaco dès mercredi soir pour y affronter le club de la Principauté, actuel 6ème du championnat. Franck Haise a convoqué 20 joueurs et devrait faire tourner légérement son groupe avant des matchs face à des concurrents plus directs, Metz et Brest. Loïc Badé est le principal absent, étant suspendu.

RC Lens:



Leca, Farinez - Gradit, Medina, Fortes - Michelin, Haïdara, Clauss, Sylla, Boura - Cahuzac, Fofana, Mauricio, Kakuta, Doucouré - Ganago, Sotoca, Kalimuendo, Banza, Jean.