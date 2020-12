Lens - Montpellier: 2 - 3 (score final)

Lensois et monpelliérains ont disputé une rencontre âpre et globalement équilibrée ce samedi soir pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Malheureusement pour Lens, c'est une nouvelle défaite à domicile malgré un bon match réalisé par le shomme sde Franck Haise.

Dans un premier temps, le MHSC a fait parler son réalisme offensif par Mavididi et Mendès. On notera l'implication des inévitables Andy Delort et Téji Savanier.

Menés 2-0, les lensois ont une nouvelle fois bien réagit, en réduisant d'abord la marque par Fofana, puis en égalisant en début de seconde période sur un pénalty transformé par l'habituel tireur Gaël Kakuta. C'est ensuite Gaëtan Laborde qui a redonné l'avantage aux visiteurs (69ème) sur un corner mal défendu par les lensois. Malgré d'ultimes tentatives, les lensois doivent s'incliner pour la seconde fois de la saison à Bollaert-Delelis.

Buteurs lensois:



Omlin (CSC, 36ème) - sur une frappe de Séko Fofana sur le poteau qui rebondit dans le dos du gardien montpelliérain;

Kakuta (SP, 50ème) - pénalty acquis par Séko Fofana.