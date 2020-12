Lens - Montpellier: Le groupe lensois

Le RC Lens reçoit Montpellier samedi soir en prime-time (21h00, retransmission sur Canal +). Franck Haise a convoqué 20 joueurs en disposant de la quasi-totalité de son groupe. J. Gradit et C Doucouré sont suspendus. C. Jean est forfait. C. Boli fait son retour. Boura et P. Da Costa sont également de retour dans le groupe pro.





RC Lens:



Leca, Farinez - Badé, Medina, Fortes - Michelin, Haïdara, Clauss, Sylla, Boura - Cahuzac, Fofana, Mauricio, Kakuta - Ganago, Sotoca, Kalimuendo, Banza.