Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Lens - Montpellier

Franck Haise a donné la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avant Lens - Montpellier, samedi, à 21h00. Le match sera retransmis sur Canal +. Le coach lui, est apparu une nouvelle fois de très bonne humeur, après une semaine d'entrainement qui semble l'avoir satisfait.

Infirmerie et absents

Cheick Traoré de retour mais pas prêt. Didier Desprez blessé au tendon aussi. Interrogations sur Jean-Louis Leca et Corentin Jean pour un choc entre eux à l'entrainement. Leca probablement apte.

J. Gradit sera suspendu. Plusieurs options, et probablement Fortes pour le remplacer.



La Sainte-Barbe fêtée au club

Le coach a payé son maillot collector! Mais les joueurs en ont reçu un d'office.



Semaine de travail

Une bonne semaine de travail selon Franck Haise. Les ateliers ludiques ont précédé les séances plus sérieuses et intenses.



Reprise

La date prévue sera le 29 décembre, six jours avant le match reporté contre Marseille. Possibilité de reprendre un peu plus tard en cas de performances durant décembre. Le coach souhaite offrir un cadeau de Noël à ses joueurs!



L'adversaire, Montpellier

F. H. : "Ils recherchent pas forcément la possession. Ils sont capables de bien contrer. On a réussi à s'adapter à Rennes après une entame plus difficile. Cette fois-ci le match sera différent. Contre Montpellier il faudra éviter les erreurs défensives. On craint leur puissance offensive."



A. Radovanovic

F. H. : "Il n'y a aucun soucis avec Rado. J'ai des choix à faire. Facundo Medina a fait un bon début de saison. Mais dans une défense à trois Massadio Haïdara a les qualités nécessaires et une meilleure compréhension du rôle. Radovanovic lui est plus adapté dans une défense à 4."



Concurrence en attaque

F. H. : "Il y a des paires, mais Ganago et Kalimuendo peuvent jouer ensemble aussi. Même si après Jean et Banza jouent moins. Florian Sotoca lui a prouvé depuis le début de saison qu'il était quasi-indispensable. J'ai 5 attaquant différents mais de valeur. "



Vitorino Hilton

F. H. : "C'est la classe. En Ligue 1 à 43 ans cela veut dire tellement de choses sur ce qu'il est capable de donner et de faire par rapport à lui. Je ne le connait pas personnellement mais il est de ces joueurs dont on se rends compte de l'importance quand il n'est plus là."