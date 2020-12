Les points Ã  retenir de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Rennes - Lens

Le RC Lens se déplacera à Rennes samedi en fin d'après-midi (17h00, retransmission sur Téléfoot) pour le compte de la 13ème journée de championnat. Les rennais ont joué en Ligue des Champions en milieu de semaine et y ont été éliminés. Franck Haise, de bonne humeur, a donné sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Etat du groupe

C. Traoré sur le point de revenir à l'entrainement collectif (semaine prochaine).

C. Boli indisponible, avec examens complémentaires.



Rennes

"J'y suis passé, mais je n'ai pas eu trop l'occasion d'y coacher. Ils vont enchainer avec la Ligue des Champions, ils y laissent beaucoup de jus, ce ne sera pas facile pour eux d'enchainer.

Malgré cela, ils ont l'habitude de dominer statistiquement leurs matchs. Ce ne sera pas une partie de plaisir."



Rebondir

"L'adversaire est d'un autre calibre que nous. On a réussi de bonnes choses jusqu'ici dans le jeu, les transitions, l'équilibre. Il faut que l'on retrouve ces choses-là. On devra faire un match plein pour ramener quelquechose."



Réussite

"Contre Angers le match aurait pû être différent si on avait ouvert le score. Peut-être que notre équipe est aussi un peu trop portée sur le jeu.

Le système est plutôt bien intégré. On a recruté pour. On le maîtrise plutôt bien. Mais il faut être efficace offensivement. Ou défensivement quand on maîtrise moins."



Contre-pressing défaillant

"C'est notre problème le plus important actuellement; On est moins bons à la perte du ballon. On a des manques. Je n'ai pas la réponse précise, il y a plusieurs facteurs collectifs et individuels."

"On a analysé avec la vidéo les séquences contres Nantes et Angers. Les images permettent de ne pas se cacher. Quand les critiques sont constructives, les joueurs l'entendent parfaitement."