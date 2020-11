Lens - Angers: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - SCO Angers (1-3), qui s'est joué hier. Le RC Lens termine une semaine de trois matchs avec 4 points, un bilan légérement décevant. La semaine aura été coupée en deux, d'abord positive jusqu'à la pause de Lens - Nantes, puis nettement moins bonne sur trois périodes menant à sa première défaite à domicile de la saison hier face à une meilleure équipe d'Angers.

Leca (4) : Capitaine en l'absence de Yannick Cahuzac, économisé au profit de Seko Fofana et Cheick Doucouré, Jean-Louis Leca aura dû aller rechercher le ballon trois fois ses filets sans jamais donner l'impression de pouvoir réaliser l'exploit. A oublier.



Badé (5) : Mis en difficulté face au dynamisme de l'attaque angevine, mais il n'a pas été seul dans l'échec défensif d'hier.



Gradit (6) : Un meilleur match que mercredi pour J. Gradit, mais qui reste insuffisant pour tirer ses équipiers vers le haut.



Medina (3) : L'argentin enchaîne les performances médiocres depuis plusieurs matchs. De retour après avoir été mis sur le banc, il a à nouveau cédé sa place après la mi-temps (53ème, remplacé par Sylla).

Il a aussi retrouvé son quota d'un carton jaune par match. Espérons que ce moment difficile soit circonscrit dans le temps et dû à sa période d'adaptation.



Haïdara (5) : Titularisé sur le flanc, le latéral était de retour dans un match difficile qui ne l'a pa smis en valeur. Remplacé par C. Jean lorsque Franck Haise a joué son va-tout.



Clauss (5) : Le latéral offensif a cette fois-ci manqué d'impact et a surtout dû se concentrer sur ses retours défensifs.



Doucouré (4) : Son association avec Seko Fofana doit encore être travaillée. Aspirés par le système angevin, ils ont été en difficulté dans l'équilibre de leurs tâches offensives et défensives.



Fofana (5) : Voir C. Doucouré. On attends beaucoup plus de cette recrue.



Kakuta (7) : Le meneur a encore tiré son épingle du jeu au milieu d'une équipe légérement surclassée par son adversaire. Offre d'une passe somptusue l'égalisation à A. Kalimuendo. Remplacé par Mauricio.



Kalimuendo (6.5) : Une nouvelle belle partie du jeune parisien qui a égalisé à 1 but partout. Remplacé par Ganago, transparent.



Sotoca (5) : Un match dans lequel le pivot n'aura pas pû peser comme à l'accoutumée, même si le collectif lensois n'a jamais abandonné.





Le coach, F. Haise (4) : Le coach s'est retrouvé battu tactiquement par son homologue angevin S. Moulin. Aspirés et contrés, le racing s'est logiquement retrouvé mené au score deux fois. Après avoir joué son va-tout avec des options très offensives (entrées de Jean, Ganago, Mauricio et Banza), il n'a pas été plus en mesure de contourner le bloc du SCO, avec à la clef, une première défaite à domicile.