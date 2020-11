Lens - Angers: 1 - 3 (score final)

Sans démériter, les lensois n'ont pas été en mesure de battre une très bonne équipe angevine, plus expérimentée peut-être en Ligue 1. Avec ce score final de 3 buts à 1, ils conservent 18 points et une 9ème place au classement, mais sont dépassés par leurs adversaires du jour.

Les angevins ont signé deux magnifiques buts, avec pour commencer l'ouverture du score de Pereira-Lage sur une frappe spontanée suite à une belle interception, et qui est allée se loger dans la lucarne de Jean-Louis Leca (22ème). Par la suite, l'intenable Bahoken a marqué d'une talonnade à la réception d'un corner au premier poteau, qui a laissé pantois l'intégralité de la défense lensoise (49ème).

Entre temps, Arnaud Kalimuendo avait signé l'égalisation d'un non moins beau but. A la réception d'une passe de 30 mètres à mi-hauteur de Gaël Kakuta, le jeune parisien a fusillé d'une demi-volée le gardien du SCO Bernardoni.

Sa bonne prestation n'aura pas été suffisante néanmoins, et ce malgré les tentatives lensoises en seconde période, pour revenir au score. En fin de match, Capelle a mis un terme aux espoirs d'égalisation, sur un contre mené dans une large supériorité numérique (90ème+2).

Buteur(s) lensois:

A. Kalimuendo (35ème).