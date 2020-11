Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Lens - Angers

Angers, 11ème, débarque à Bollaert-Delelis dimanche, à 15h00 (Téléfoot). Le RC Lens affrontera un club qui, en début de saison, vise mieux que le maintien, mais qui s'avère être un concurrent plus comparable en milieu de tableau.

L'occasion de conclure une semaine de compétition chargée mais qui pourrait s'avérer extrêmement positive en cas de victoire. L'entraineur Franck Haise a donné son point de vue en conférence de presse ce vendredi midi.

Etat du groupe

"Nos 25 joueurs de champ sont aptes, et nos trois gardiens. Seul Cheick Traoré est donc absent (ré-athlétisation à Clairefontaine)."



Angers

"C'est une équipe de Ligue 1 solide et homogène à tout les niveaux. Ils ont perdu face à Lyon (0-1), mais ils les ont bien mis en difficulté, ce qui en dit long sur leurs capacités actuelles."



Match en demi-teinte face à Nantes

"Les données physiques générales du groupe restent bonnes, et n'expliquent pas forcément notre temps mort face à Nantes. J'analyse plutôt que l'on a pas été assez joueurs. On a eu un jeu trop direct, notamment partant de derrière."



Rotation

"Pour cette semaine à trois matchs, je reste sur l'idée de faire tourner. Il y aura donc encore de la rotation.

Je fais des choix, je donne pas forcément d'explications sinon on passerait notre temps à expliquer à 17 joueurs pourquoi ils n'ont pas été titulaires. Mais aujourd'hui ça se passe très bien, même avec les moments de frustration car ils ont tous envie de jouer, comme partout."



Un groupe important de 26 joueurs

"La saison est spéciale. Il est vrai qu'avoir un groupe plus fourni est finalement une bonne chose cette année. Ca se passe bien grâce aux résultats. 21 à 23 joueurs de champ resterait idéal."



Problème avec une National 2 à l'arrêt

"Il est vrai que l'on aimerait proposer de la compétition à ceux qui reviennent. Charles Boli par exemple, est très bien revenu sur les entrainements, mais pourrait aller plus loin en jouant un match de N2, ce n'est pas possible pour l'instant."



Ignatius Ganago

"Il a été moins bien mais si je ne le fait pas revenir 30 minutes face à Dijon, 65 minutes mercredi, il ne reviendra jamais à 100%. Mais j'espère qu'il sera à 100% dans les prochaines semaines !"



Covid zéro

"On a fait trois tests cette semaine. C'est devenu une routine. Aujourd'hui tout le monde est négatif."