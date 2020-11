Massadio HaÃ¯dara avant Lens - Angers

Massadio Haïdara était présent en conférence de presse, juste avant son coach ce midi, en amont de la réception d'Angers dimanche. Le RC Lens aborde son troisième match de Ligue 1 en une semaine. Le latéral gauche est apparu enjoué après son retour dans le groupe. Morceaux choisis.

Axe-gauche

"C'est un rôle différent de ce que je connais habituellement. Mais ça va, je me suis adpaté rapidement et ce n'était pas la première fois que je l'occupais."



Economisé contre Dijon

"J'ai compris la démarche du coach. C'est vrai qu'après deux matchs en sélection, il valait mieux que je soit opérationnel contre Nantes. J'apprécie de manière plus générale son management."



Concurrence avec Sylla et Boura

"Notre entente est très bonne, la concurrence est très saine. On sait bien que si l'on se tire vers le haut l'équipe y gagnera, même si un seul d'entre nous peut jouer.

Issiaga et moi avons plus d'expérience qu'Ismaël, mais il a beaucoup de qualités."



Touché par le covid-19

"J'ai eu tout les symptômes sauf les difficultés respiratoires. Fatigue, maux de têtes, perte du goût et de l'odorat... mais ça revient petit à petit. J'ai plutôt bien récupéré. Mais maintenant j'ai besoin et envie d'enchainer les matchs !"



Rôle dans le vestiaire

"Je n'ai que 27 ans! Je suis plus un joueur de liaison entre les cadres et les jeunes. J'ai un caractère plus réservé mais si je dois dire quelquechose, je le fait."



Angers

"Ils ne seront pas faciles à jouer. Mais si on fait deux véritables mi-temps [NDR: allusion au match de mercredi face à Nantes (1-1), où Nantes a maitrisé la seconde période, lui permettant de revenir au score], on pourra les mettre en danger."