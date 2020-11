Lens - Reims: 4 - 4 (score final)

Le RC Lens a concédé le match nul à Reims lors de ce match de transition mais intense, 4 buts à 4, après trois semaines sans match et avant une nouvelle trève internationale.

La victoire semblait possible à l'issue d'une première période globalement maitrisée dans son système habituel en 3-4-1-2, où Tony Mauricio avait été titularisé aux côtés de Cheick Doucourée, mais dans un rôle plus offensif que ce que proposait Yannick Cahuzac, suspendu. Il offre par ailleurs son but à Simon Banza, sur un corner parfaitement tiré.



Les lensois ont perdu pied dès le début de la seconde période, où Reims a égalisé dès la 47ème, avant de prendre l'avantage à la 54ème. Deux buts provenant de la profondeur et entachés d'erreurs individuelles de Facundo Medina et Jean-Louis Leca.



Avec les entrées de Da Costa, Fofana, et surtout Kalimuendo, ils ont pû revenir au score grâce à un centre de ce dernier qui a trouvé... le défenseur reimois Foket qui marque contre son camp. Las, F. Medina a à son tour marqué contre son camp, sur une intervention dont le ballon contré trompe Jean-Louis Leca... Juste avant qu'I. Dia ne crucifie les lensois en disposant de toute la défense (81ème).

Le héros se nomme Florian Sotoca, qui inscrit un doublé en toute fin de match et deux têtes victoirieuses. A noter au bout des arrêts de jeu, un ultime rebondissement, avec l'annulation via la VAR d'un pénalty qui aurait pû donner la victoire au racing, et le hat-trick, à F. Sotoca.



Avec toujours deux matchs en retard, le RC Lens repasse provisoirement 11ème au championnat.

Buteur(s) lensois:



S. Banza (21ème); Foket (77ème, CSC); Sotoca (89ème, 91ème);