OM - Lens toujours prÃ©vu, un effectif remodelÃ©

Ce mercredi midi, le match Marseille - Lens est toujours d'actualité pour se jouer vendredi soir au Vélodrôme. Lilian Nalis et Florian Sotoca, à priori négatifs au Covid, ont évoqué cette semaine particulière lors d'une conférence de presse d'avant-match.

Le groupe, remodelé en raison d'une dizaine de joueurs positifs au Covid, a été renforcé par plusieurs jeunes du groupe PRO2. Ainsi, Adrien Louveau, Nicolas Gillot, Cory Sène, Boris Enow et Ansou Sow ont rejoint l'équipe première. Et pour le moment, le match n'ets toujours pas officellement reporté.



Pour Lilian Nalis, "L'objectif est de préparer le match de vendredi". Son groupe peut (pour le moment) au moins compter sur Gaël Kakuta, Cheick Doucouré, Loïc Badé, Jonathan Clauss et Florian Sotoca, parmis les titulaires habituels.