Lille - Lens: 4 - 0 (score final)

Battus dans tout les compartiments de jeu, les lensois ont dû se résoudre à laisser ce premier derby depuis 5 ans aux lillois, qui ont profité des deux débuts de périodes pour concrétiser leur domination, 4 - 0. En se conde période, ils ont aggravé le score à la faveur d'une supériorité numérique rapidement acquise.

Jonathan Gradit en effet, auteur de nombreuses fautes, a été expulsé dès la 58ème minute. Clément Michelin, entré à la 72ème, a été expulsé lui aussi, 4 minutes après son entrée en jeu pour un tacle par derrière sur Bamba, qui avait été auteur du 2ème but lillois.

C'est, enfin, la première fois cette saison que les attaquants lensois restent muets. C. Jean, titulaire, avait été remplacé dès la pause par A. Kalimuendo.



Au classement, le RC Lens reste tout de même quatrième au terme de 7ème journée, mais voit revenir l'OGC Nice et l'OM. Le LOSC s'empare de la tête de la L1. Prochain match dimanche prochain à 13h00, à Bollaert-Delelis face au FC Nantes (15ème).