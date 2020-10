Lille - Lens: La composition probable du RC Lens

Voici la composition probable du RC Lens au coup d'envoi du derby ce soir, 21h00, au stade Pierre-Mauroy.

Sans Facundo Medina, suspendu, et S. Fortes, blessé, F. Haise devra trouver un nouvel élément pour compléter sa défense aux côtés de Loïc Badé et Jonathan Gradit. Pragmatique, il devrait se tourner vers un spécialiste du poste de défenseur axe-gauche, et donc Aleksandar Radovanovic, qui est de retour après un départ longtemps attendu durant le mercato. Un temps évoqué dans l'axe, Massadio Haïdara devrait tenir son flanc gauche, en l'absence également d'Issiaga Sylla.

Devant, Arnaud Kalimuendo pourrait être directement titularisé.

RC Lens:

Leca - Gradit, Badé, Radovanovic - Clauss, Haïdara - Cahuzac, Doucouré, Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.