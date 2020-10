Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant le derby

Franck Haise a donné sa première conférence de presse depuis deux semaines, en amont du derby qui verra les lensois se déplacer dimanche soir dans un stade Pierre-Mauroy à huis-clos. Morceaux choisis dans une intervention qui se veut dans la lignée des précédentes, avec calme et sérieux et sans provocation envers les rivaux lillois.

Revue d'effectif après la trêve

F.H. : "C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des internationaux. W. Farinez arrivé plus tard mais sera disponible. Ganago est en amélioration mais très loin de la reprise."



Derby

"Pas forcément envie de faire un discours d'avant-match spécial aux joueurs, mais insister car c'est important sur les supporters, et apporter peut-être ce 1% de plus par rapport à ce qu'on fait d'habitude.

On ne sera pas favoris, comme dans tout les autres matchs cette saison. On aura rien à perdre et tout à gagner."



L'adversaire

"Pour eux ce n'est pas une surprise de les voir en haut de classement. On ira avec humilité mais aussi avec nos qualités. Après s'ils sont meilleurs ils seront meilleurs et c'est tout."



Recrutement

"On est en circuit court avec la direction et F. Ghisolfi donc j'ai été inclu dans les discussions. La négociation finale entre clubs n'est pas rôle. Mais j'ai choisi tout les profils de joueurs en tout cas."



A. Kalimuendo

"Il a été bien accueilli, il est arrivé mercredi après ses sélections U20 et Espoirs. Il a fait de bonnes séances jusqu'ici et postule à une place pour dimanche."



Accumulation de matchs à venir

"L'homogénéïté du groupe pourrait contribuer aux performances de l'equipe entre novembre et janvier. Tout les joueurs seront concernés et pourront avoir ma confiance le moment venu."