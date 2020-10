Un derby officiellement Ã  huis-clos

Suite aux annonces du président de la République E. Macron ce soir, le derby Lille - Lens se jouera officillement à huis-clos.

La métropole lilloise est en effet placée sous couvre-feu à partir de samedi, comme toute l'Ile-de-France, et 8 autres métropoles françaises. 1000 spectateurs auraient pû assister au match selon le LOSC et sous la décision préféctorale, mais seuls les principaux acteurs seront donc désormais concernés.

Cette information sur le "huis-clos" est néanmoins avant tout symbolique: Entre 1000, 5000, ou toute autre jauge excluant une présence lensoise en tribune, on ne devrait guère constater de changement dans l'ambiance habituellement scintrée de Pierre-Mauroy...