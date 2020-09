NÃ®mes - Lens: L'avis cÃ´tÃ© nÃ®mois

A chaque rencontre à l'extérieur, MadeInLens part à la rencontre de ses homologues adverses de la semaine. Avant Nîmes - Lens dimanche, rendez-vous avec nos confrères du 11 de Nîmes, et de leur membre Diavoletto, qui nous donnent leur opinion sur !

MiL: Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement pour nos visiteurs SVP?

Bonjour à tous, et bien nous sommes une bande de copains de stade qui avons créé une page Facebook pour relayer l'actu du Nîmes Olympique en 2014, alors que nous étions encore adolescents. Aujourd'hui on est adultes, la page a grandi avec nous et le club, on peut nous retrouver sur un peu tous les réseaux et on enregistre même des podcasts radio sur YouTube.

On est pour l'instant le seul "media" a avoir pu approcher et interviewer le président Rani Assaf, ce qui nous donne une certaine crédibilité aux yeux des habitués des Costières.

Où en est le Nîmes Olympique ces dernières saisons globalement?

Globalement, on peut dire que le club réalise un très beau parcours sportif depuis la saison des -8 points. Malgré notre petit budget, on a réussi à monter en Ligue 1 et à se maintenir deux saisons d'affilée, c'est un véritable exploit.

L'équipe repose sur un noyau de joueurs locaux (Ripart et Briançon pour ne citer qu'eux) et quelques pépites dénichées à droite à gauche, comme Ferhat (Algérien, Le HAC), Bouanga (Gabonais, FC Lorient) ou encore Meling (Norvégien, Rosenborg).



L'an dernier on a eu un peu chaud en raison d'un mercato estival complètement abracadant, mais l'arrivée de Reda Hammache (ancien recruteur de Lens puis de Lille) au poste de Directeur Sportif nous a permis de nous renforcer et de remonter à la 18e place quelques journées avant l'arrêt du championnat (au détriment... d'Amiens).

Et sur le mercato et ce début de saison?

La première partie de mercato m'a personnellement semblée très prometteuse. Le club a levé l'option d'achat d'1,5M€ pour Benrahou, négociée l'hiver dernier.

En contrepartie, la direction girondine a voulu se "venger" de ce braquage en fixant le prix de Bernardoni à plus de 7M d'€. Après deux saisons de prêt chez nous, il a donc finalement été acheté par Angers et on a récupéré l'expérimenté B. Reynet pour 300 000€.



On est aussi allés dénicher des jeunes espoirs étrangers : Cubas en Argentine (2,4M€) et Meling en Norvège (800k€). On a pour le moment perdu aucun joueur majeur, même si on devrait voir partir Denkey (vers Bruges) et Philippoteaux (vers Brest) d'ici la fin du mois.

A l'heure où je vous parle (NDLR: lundi 21/09), les noms de Diego Rolan et de Karim Aribi sont sortis dans la presse pour palier à ces deux départs, ainsi que celui de Burner en renfort au poste de latéral droit (blessures à répétition d'Alakouch).

Pouvez-vous nous donner des nouvelles des anciens lensois de votre effectif, L. Landre et N. Roux, qui ne sont pas franchement partis dans les meilleures conditions de Lens, si besoin est de le préciser?

Et bien figurez-vous que chez nous ils sont très appréciés! Nolan Roux est un peu la "tête d'affiche" du club, c'est notre seul joueur qui a une renommée en Ligue 1. Beaucoup de supporters adverses se moquent de lui, mais c'est le genre d'attaquant qui marque des buts quand il faut, et c'est bien ça le plus important.

Il a raté le début de saison à cause de ce foutu virus, mais je crois qu'il est prêt à lancer sa saison contre vous avec un beau doublé ;)



Loïc Landre, c'est le genre de supersub qu'on adore. Il ne se plaint jamais publiquement, répond toujours présent quand il est sur le terrain et n'hésite pas à envoyer des gros tacles sur les attaquants adverses. Je vous invite à chercher son tacle contre Atal sur YouTube, c'est le genre d'action qui plaît à tout bon nîmois !

Quelle est la perception globale du RC Lens désormais du côté de chez vous?

Même promu, Lens ça reste un gros morceau. Que ce soit pour le stade, le public, l'histoire ou le budget, on sait qu'on n'évolue pas dans le même monde. Ça me fait très sincèrement plaisir de revoir ce club en Ligue 1, j'en avais marre des clubs comme Evian, Toulouse ou Troyes.



J'aime beaucoup votre attaque Ganago-Sotoca. Mais malgré le début de saison tonitruant, je pense que tôt ou tard vous allez rentrer dans le moule et jouer le maintien (que vous obtiendrez) avec nous pour cette saison. Il vous faudra quelques années avant de rejouer les premiers rôles en première division.

Et pour ce match contre Lens alors? Comment l'abordez-vous côté supporters?

Ces matchs sans public sont clairement sans saveur et j'ai du mal à m'emballer. Ça fait plus de 10 ans que je fréquente les Costières avec assiduité, mais cette saison je ne pense pas aller au stade... Je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver le football que j'aime, celui qui nous offre de vrais moments de liberté et de camaraderie en tribune !

Un dernier mot?

Merci à vous, bonne saison et … Allez Nîmes!

