FC Lorient - RC Lens: L'avis cÃ´tÃ© lorientais

A chaque rencontre à l'extérieur, MadeInLens part à la rencontre de ses homologues adverses de la semaine. Cas particulier dans la saison aujourd'hui, on retrouve Lucas, supporter lorientais et twitto très actif, que nous avions interrogé l'année passée. Le RC Lens retrouve en effet Lorient dimanche, l'autre promu (et champion) de Ligue 2!

MiL: On s'étaient parlés l'année dernière, et on se retrouve aujourd'hui avec une saison qui s'est terminée, malgré le contexte, d'une manière très satisfaisante pour les deux clubs! Comment la montée a été vécue de votre côté?



Lucas: C'est un sensation assez bizarre d'apprendre la montée devant son téléphone, seul. Il y a bien sûr beaucoup de joie mais avec de la retenue. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vivre ça en direct dans un stade, c'est inoubliable. Mais bon les écarts en haut de tableau se resserraient, rien ne dis que le classement serait resté comme ça donc on prend !



MiL: Comment s'est passée votre inter-saison? Pouvez-vous nous donner aussi un point sanitaire au niveau de l'effectif lorientais?



Lucas: L'intersaison s'est vraiment bien passée. On a commencé à recruter très tôt pour avoir un groupe quasiment au complet à la reprise. Nos résultats sont plutôt bon et on a senti que les recrues étaient déjà bien intégrées. Un nul contre Angers et Rennes, un victoire face à Guingamp notamment.



MiL: Lorient a fait bonne impression dans son mercato. Pouvez-vous nous en faire un bilan, et nous parler de Grbic, que Lens avait ciblé, avant d'abandonner avec une offre d'un peu plus de 6M€ mais avec l'accord du joueur?



Lucas: Grbic s'est blessé en fin de préparation mais il va mieux et monte en puissance. Il s'est en plus libéré d'un poids, d'une pression en marquant dès son premier match. Les automatismes doivent encore venir, et qu'il soit au top physiquement mais c'est prometteur. Morel s'installe en titulaire et dégage de la sérénité et Boisgard très intéressant. On fait un mercato complet, ambitieux et intelligent.

On verra bien sûr ce que ça donne mais cette année les 2 promus ont montrées beaucoup d'ambition dans leur mercato. Associer expérience et insouciance peut être la clé de la réussite



MiL: Et pour ce match contre Lens alors? Comment l'abordez-vous côté supporters?



Lucas: Je m'attend vraiment à un match compliqué. Le match de Lens face à Nice était vraiment très complet malgré la défaite (NDR: Interview réalisée avant le match contre le Paris Saint-Germain). Je pense qu'il va falloir du temps pour adapter les recrues et j'ai peut-être quelques doutes sur la solidité de certains postes mais offensivement c'est très attrayant.

Par contre le fait d'avoir eu une grosse coupure pour vous et de jouer le PSG en milieu de semaine jouera en notre faveur.



MiL: Un dernier mot ou pronostic?



Lucas: Je vois bien un match nul 1-1!