RC Lens - PSG: Les notes MadeInLens

Face à une équipe du Paris Saint-Germain diminuée par le Covid et par les propres choix de sa direction et de ses stars (report du match suite à la défaite en Ligue des Champions, vacances à Ibiza...), les joueurs lensois ont parfaitement joué le coup préparé par leur coach Franck Haise, en s'imposant grâce à un match sérieux et sans concession. Igniatus Ganago est le héros de la soirée, en exploitant une erreur du jeune gardien Bulka.

Leca (7) : Moins sollicité en seconde période, il a parfaitement capté les ballons aériens et très bien sorti dans les pieds des jeunes attaquants parisiens. Aurait pû être battu par une nouvelle frappe similaire à celles du niçois Gouiri en août.



Gradit (7) : A lui réalisé un match comme on attends de ce défenseur rapide et très bon relanceur. Probablement son match-étalon sous les couleurs sang et or.



Badé (7) : Continue de progresser d'élever son niveau de jeu. De bonnes interceptions, et il y en a eu beaucoup à négocier, sans aucune erreur.



Medina (7) : Comme ses autres compères en défense, a été sérieux mais aussi agressif dans son style. Cette fois-ci aucune erreur, il ressort donc avec un très bon match.



Sylla (6) : A eu pas mal de ballons à négocier, notamment offensivement. Il n'a guère pû apporter à ce niveau, on en attendra mieux.



Michelin (6) : Un match à deux vitesses, avec une première période sérieuse défensivement. En seconde période, il a été plus entreprenant, participant aux déséquilibres offensifs.



Doucouré (5) : Dans un milieu dépassé par celui du PSG, il a fait ce qu'il a pû. Récolte un carton jaune un peu sévère.



Perez (4) : Encore plus en difficulté que Doucouré. On lui reprochera un manque de punch, surtout en première mi-temps. Ne grimpera probablement pas dans la hiérarchie des milieux suite à ce match.



Kakuta (8) : Il enchaîne après déjà un bon match à Nice. Le maître à jouer lensois ne déçoit pas les espoirs placés en lui. Techniquement au-dessus, il a semblé au niveau de... l'équipe d'en face, dont il est peut-être la bête noire.



Banza (6) : Un match en demi-teinte qui a tourné du mauvais côté pour lui. Il en aurait été autrement s'il avait pû mieux négocier certains rares ballons, ou faire une ou deux différences.



Ganago (8,5) : Le héros de la soirée. Aurait pû concrétiser d'autres balles, comme ce centre trop altruiste ou bien sûr sa frappe sur le poteau en début de match. Pour un transfert onéreux (6M€), on soulignera qu'il a déjà débloqué son compteur à Bollaert. Continuez!

Le coach, F. Haise (8) : Pour son quatrième match officiel, il fait tomber le vice-champion d'Europe. Il a reconduit son 3-5-2 (ou plutôt 3-4-1-2) et la cohésion de son équipe a permis d'exploiter une erreur des jeunes parisiens pour glaner 3 points sur lesquels on aurait pas parié en début de saison. A court d'option au milieu, on regrettera quand même l'inefficacité du duo Doucouré-Perez. Mais son équipe a bien négocier la prmeière période, avant d'accélérer en seconde. A confirmer contre une équipe mieux préparée, à commencer par Lorient.