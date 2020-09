Franck Haise a sélectionné 20 joueurs pour le match qui sgnera tout de même le retour du racing en L1 à Bollaert, contre le finaliste de la dernière Ligue des Champions, et champion de France en titre!

Robail et Fortes sont présents. Haidara et Da Costa sont suspendus.

RC Lens:

Leca, Farinez - Sylla, Badé, Clauss, Michelin, Medina, Fortes, Gradit, Boura - Perez, Kakuta, Cahuzac, Mauricio, Coucouré - Sotoca, Robail, Banza, Jean, Ganago.