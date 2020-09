Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise

Franck Haise a donné une conférence de presse ce midi, retransmise en direct sur le site officiel comme cela devrait être le cas avant chaque match de championnat désormais cette saison. Le coach artésien avance prudemment avant une rencontre RC Lens - PSG qui s'annonce toujours très incertaine, même si l'espoir d'un exploit s'est considérablement accru cette semaine avec de nombreux cas de covid et forfaits au sein de l'effectif parisien.

Tenue du match

FH : "Ce match va se jouer, c'est une bonne chose. On est contents de revenir à la compétition après presque 3 semaines de coupure."



"Je suis content de jouer le PSG, finaliste de la Ligue des Champions, même s'ils auront pas toutes leurs forces, ça reste une très grosse équipe.

Il y a un coup à faire, chaque année une ou deux équipes les accrochent ou les battent. Non, on est pas favoris. Ils ont des absents mais le favori n'est certainement pas Lens, c'est le PSG."

Dynamique de l'équipe

FH : "La dynamique du jeu était bonne à Nice. On a pas chômé pendant 2 semaines et demi, on verra si on est sur la bonne voie.

On va retrouver Bollaert et on en est tous ravis. 5000 supporters c'est mieux qu'un huis-clos."

Conditions sanitaires et état de l'effectif

FH : "On a planifié aussi par rapport aussi au match de Lorient. Mais on prépare d'abord le PSG et on ensuite se penchera sur Lorient vendredi.

On a un groupe très homogène sur beaucoup de postes. Pas tous mais sur beaucoup. Ca va compter cette semaine mais aussi sur toute la saison."



Infirmerie

Boli (qui recourt) est absent.

Fofana (musculaire) a "sa blessure de fin de saison dernière qui s'est réveillée et sera le second absent" *. Pereira Da Costa et M. Haidara seront suspendus.



* A noter que le coach F. Haise a semblé, pour la première fois, manier quelque peu la langue de bois en rapport à la propention connue de Seko Fofana d'être souvent blessé.