Plusieurs cas de Covid au PSG, nouveau report en vue?

Alors que le match était initialement prévu samedi dernier, Lens - PSG se retrouve de nouveau menacé pour cause de Covid... côté parisien.

A Lens, J. Clauss est guéri, et en ce début de semaine, le club lensois n'a pas encore annoncé de nouveau cas. Le racing est épargné (ou plutôt sérieux et prudent?) par rapport à de nombreux clubs de L1. Le Paris Saint-Germain lui, déplore les infections de J. Paredes, A. Di Maria et possiblement M. Icardi, en attendant des tests supplémentaires pour ses joueurs partis en vacance.



Trois cas qui devraient suffire à reporter automatiquement la rencontre, selon le protocole sanitaire de la LFP. Des dérogations étant possibles à la demande des clubs, nul doute que cette décision appartiendra donc... au PSG, avec l'aval du racing, qui ne voudra pas passer pour "le vilain petit canard".

Le match est pour le moment toujours programmé jeudi 10 septembre prochain.