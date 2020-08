Franck Haise : Â« Pas satisfait mais on a montrÃ© de bonnes choses Â»

Franck Haise s'est montré insatisfait du résultat de dimanche (défaite 2-1 à Nice en ouverture du championnat de Ligue 1) mais a souligné malgré tout la bonne performance de ses joueurs, qui méritaient clairement au moins un point.

FH: "Pas satisfait du résultat non, bien sûr. Mais pour tout le reste, on a fait ce qu'on avait envie de faire. On a montré de bonnes choses.

On a aussi montré des failles, dans la finition et sur des pertes de balles, et on l'a payé.

On a été performants dans la récupération, on a subi que deux actions dont une que l'on offre. On les a fait souffrir, et vu la qualité de l'effectif de Nice, c'est un bon signe."