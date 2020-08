OGC Nice - RC Lens: Le point de vue cÃ´tÃ© niÃ§ois

Pour chaque match à l'extérieur, MadeInLens part à la rencontre de ses confrères, des observateurs ou des supporters adverses de la semaine. Une prise de température pour le match à venir mais aussi l'occasion idéale de faire un état des lieux de l'image du racing partout en France.

Cette saison en Ligue 1 sera aussi l'occasion de faire se remémorer le bon souvenir du RC Lens à d'autres clubs historiques, après cinq années en L2.



En ce qui concerne l'OGC Nice, voici donc Stéphane, webmaster du site OGCNissa.com.

MiL: Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement ainsi qu'ogcnissa.com pour nos visiteurs SVP?



OGCNissa: Je suis Steph, le créateur et webmaster du site OGCNissa.com.

J'ai créé ce site en 1997, lors du parcours de l'OGC Nice en coupe de France jusqu'en finale contre Guingamp. Ça reste notre dernier trophée remporté.

Donc mon site a maintenant 23 ans. Il est le site le plus ancien et le plus complet sur l'OGC Nice, avec toutes les archives, actus, stats, photos, videos, ect... depuis sa création.

MiL: L'OGC Nice et le RC Lens ne sont pas croisés depuis longtemps... bien que côté lensois on ait gardé un oeil sur votre club, à travers quelques noms que l'on a partagé

(Gauthier Ganaye, Eric Roy...).

Pouvez-vous nous faire un état des lieux rapide du club, qui semble avoir changé d'envergure depuis 2015, date de notre dernière confrontation?



OGCNissa: Nice a été racheté par des investisseurs chinois et américains en 2016. Ça a permis de franchir un cap et de réussir des coups au niveau des transferts avec des Ben

Arfa, Belhanda et autre Balotelli, voir des jeunes à fort potentiel comme Cyprien, acheté seulement 2 M€. Mais il s'avéra que ces investisseurs étaient plus là pour faire de l'argent que d'en mettre pour faire grandir le club. Ils ont même fait un emprunt pour maintenir le club financièrement en 2018. En 2019, c'est la famille anglaise Ratcliff, qui possède le groupe de pétrochimie Ineos, qui rachète Nice, contacté par le président Rivère qui avait quitté le club, en désaccord avec les chinois et leurs méthodes un an plus tôt. Cette année, c'est le premier vrai mercato qui est réalisé grâce à notre nouveau patron. On attend de voir si on va passer dans une autre dimension. En tout cas, on recrute de jeunes joueurs très bons plus chère qu'avant et quelques cadres avec de l'expérience comme Schneiderlin. A voir si la sauce va prendre.

MiL: Comme on le disait, l'OGC Nice est resté dans le radar des observateurs et supporters lensois, et ce pour une raison principale: Wylan Cyprien, qui reste extrêmement

apprécié ici.

Pouvez-vous nous parler de ce qu'il a apporté depuis son arrivée à Nice, ainsi que de son avenir, car on a vu passer des rumeurs de transfert...



OGCNissa: Wylan Cyprien s'est très bien intégré à Nice, il a été rapidement un titulaire indiscutable et a fait une grosse saison à son arrivée en 2016/2017. Malheureusement, il s'est fait les ligaments croisées la saison suivante et depuis, il n'a jamais véritablement retrouvé son niveau. Il a tout de même apporté sa pierre à l'édifice l'année dernière où l'on fini 5e avec l'arrêt de la saison, mais il avait ensuite un bon de sortie, arrivant à 1 an de la fin de son contrat. Il y a du y avoir un problème de comportement, car il a rapidement été écarté du groupe pendant cette avant-saison. Il s'entraîne avec la réserve désormais et est sur la liste des transferts. Il devrait nous quitter cette année. On en attend 15M€, si ça vous intéresse ;)

MiL: Dans l'autre sens, on a vu l'arrivée un peu surprise d'Ignatius Ganago, pour pas moins de 6M€, ce qui constitue un des records de dépense de notre club.

Il a montré d'assez bonnes choses durant la préparation, mais que pouvez-vous nous dire sur ce joueur?



OGCNissa: Ganago, on est allé le chercher au Cameroun en 2017 dans un petite école de foot dont on est partenaire. C'était un très jeune joueur qui a intégré notre centre de formation, et qui est rapidement monté en équipe une, tout en restant logé au centre jusqu'à son départ chez vous. Il a beaucoup bossé et appris auprès d'attaquants comme Balotelli. Il a une bonne frappe puissante, cadre assez souvent, mais je pense qu'il est trop petit pour peser sur une défense, même s'il a un bon timing pour son jeu de tête. En tout cas, il ne ménage pas ses efforts, c'est un joueur qui ne triche pas. Il est devenu international Camerounais chez nous mais n'a jamais réussi à être titulaire. C'est ce qu'il va chercher à faire chez vous. Après, l'avoir pris presque gratuit et le revendre 6M€, c'est quand même une bonne affaire pour nous. Je pense qu'il n'en valait pas la moitié!

MiL: Quelle est la perception globale du RC Lens désormais du côté de chez vous?



OGCNissa: Lens reste un club de foot connu. J'ai vu les sang et or être champion de France en 1998. Ses supporters sont toujours présent au stade. Ça va faire du bien de revoir Lens en Ligue 1. Après, les supporters niçois s'entendent bien avec les supporters Lillois, donc forcément, ça ne peut pas coller avec les Lensois. Les Red Tigers et la Brigade Sud se sont certaines fois affrontés. Ça fait parti du folklore...

MiL: Et pour ce match de reprise contre Lens alors? En dehors du contexte Covid, avec une décision de huis-clos qui a été bien accueillie, comment abordez-vous cette rencontre côté supporters?



OGCNissa: On reçoit un promu. On a des prétentions européennes. Il faut donc les 3 points. Un autre résultat serait une déception. Le huis-clos a été décidé un peu tardivement, au début le club voulait autorisé 4000 abonnés à se rendre au stade. Donc ça a été mal vécu par certains, mais les Ultras avaient décidé de boycotter cette rencontre, estimant que c'est tout le monde au stade ou personne. Le club a fini par se ranger à cet avis.

MiL: Un dernier mot ou pronostic?



OGCNissa: On s'impose 2 à 0, avec une frappe de Ganago sur la barre en début de match! :)

Merci encore à OGCNissa.com d'avoir répondu à nos questions!